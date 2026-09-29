BASF: Evonik-Sondierungen könnten die Abhängigkeit vom Basisgeschäft reduzieren

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 50 2027/07: Basiswert BASFDN25UWQuelle: DZ BANK: Geld 29.09. 15:29:01, Brief 29.09. 15:29:01
44,02 EUR 44,03 EUR -0,14% Basiswertkurs: 50,30 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra, 15:12:02 Max Rendite 13,53% Discount in % 12,45% Abstand zum Cap in % -0,60% Max Rendite in % p.a. 16,88% p.a. Cap 50,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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