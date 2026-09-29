Anzeige
Mehr »
Dienstag, 29.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Operation Vivaldi verändert die Kriegsführung: Bodendrohnen-Aktie mit Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker-Symbol: BAS
Xetra
29.09.26 | 17:35
49,940 Euro
-0,68 % -0,340
Branche
Chemie
Aktienmarkt
DAX
Eurozone 50
Prime Standard
Europa 600
1-Jahres-Chart
BASF SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BASF SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
49,78049,88020:38
49,78549,82520:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIXTRON SE36,460+4,38 %
BASF SE49,940-0,68 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE152,40+5,39 %
EVONIK INDUSTRIES AG19,8400,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG39,200-3,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG59,30+4,83 %
KKR & CO INC81,80-0,27 %
RWE AG58,92-0,37 %
SILTRONIC AG77,00+7,17 %
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP130,64+2,06 %
SUSS MICROTEC SE71,20+5,40 %
UNIPER SE46,350+3,92 %
WACKER CHEMIE AG88,05+1,73 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.