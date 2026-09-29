Bei Infineon kommt nach den schwächeren Tagen wieder etwas Kaufinteresse rein. Die Aktie legt heute rund +1,5% zu und steht bei etwa 57,50 €. Im Chart bleibt vor allem die Zone um 55 € wichtig, bisher wurden Rücksetzer dort immer wieder aufgefangen. Die 55 € halten bisher ziemlich sauber Schaut man auf den Chart, fällt vor allem der Bereich um 55 € auf. Dort liegt mit rund 55,16 € der Point of Control des betrachteten Volumenprofils. Das ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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