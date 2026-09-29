Die Evonik-Aktie konnte aufgrund der bestätigten Übernahmegespräche zuletzt deutlich zulegen. Am Dienstag notiert sie aktuell bei etwa 20,30 € und damit auf einem neuen Jahreshoch. Nun gibt es allerdings einen Dämpfer: Laut Berichten von Reuters und Handelsblatt hat das Evonik-Management ein erstes Übernahmeangebot von BASF über rund 22,15 € je Aktie als zu niedrig zurückgewiesen. Damit stellt sich die entscheidende Frage: War es das mit der Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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