Der KI-Entwickler Anthropic steht vor einem der bedeutendsten Börsengänge der Technologiebranche. Das Unternehmen hinter dem Sprachmodell Claude strebt Berichten zufolge eine Bewertung von mehr als zwei Billionen US-Dollar an - und könnte damit zum wichtigen Gradmesser dafür werden, wie nachhaltig die aktuelle KI-Euphorie an den Kapitalmärkten tatsächlich ist. Milliardenumsätze treffen auf Milliardenkosten Die nun von Reuters eingesehenen Unterlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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