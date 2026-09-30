Mutares: Steinmüller als nächste Plattform - und warum der NEM-Exit die Messlatte setzt. Während der gestrige Zukauf kaum Interesse am Markt geweckt zu haben scheint. Und die Aktie seit Tagen/Wochen einen kurzfristigen Abwärtstrend herausbildet, sollte man zwischen den Zeilen lesen. Wenn der CIO Johannes Laumann den gestrigen Zukauf richtig einschätzt und wirklich damit die Basis für einen zweiten Exit ala NEM Energy gelegt worden ist, dann müsste die Aktie eigentlich - die Zukunft handelnd - mehr Lebenszeichen zeigen. Aber derzeit scheint der Markt eher die immer noch bestehende Automotive-Lastigkeit, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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