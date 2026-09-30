Basel - Mit der Expansion Griechenlands verbreitete sich auch Homers Heldengeschichte im westlichen Mittelmeerraum. Eine Spurensuche in Kalabrien, wo angeblich der Erbauer des Trojanischen Pferdes begraben worden ist und wo Basler Archäologinnen und Archäologen seit vielen Jahren Ausgrabungen durchführen. Am Ende von Christopher Nolans Film «Die Odyssee» verlässt Odysseus seine Heimatstadt Ithaka und segelt mit seiner Frau Penelope «nach Westen». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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