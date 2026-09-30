Aarhus - Forscher der Universität Aarhus haben einen neuen Berührungssensor entwickelt, der die Mechanismen der menschlichen Haut nachahmt. Er wandelt Druck in ein elektrisches Signal um, das wiederum genutzt wird, um den Druck an das Objekt anzupassen, das ergriffen und festgehalten werden soll. Die Entwickler wollen diese Sensorik für Prothesen der Zukunft nutzen. Gehirn umfasst Glas vorsichtig«Wenn sie ein zerbrechliches Glas vom Tisch nehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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