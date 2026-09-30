Zürich - Am Devisenmarkt bleibt der Dollar auch am Mittwochmorgen stark. Experten begründen die jüngste Bewegung mit dem aktuell klaren Zinsvorteil der USA. In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8343. Damit bewegt sich das Paar weiterhin auf einem Niveau, das es zuletzt im Mai 2025 hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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