Winterthur - Knall bei Rieter: CEO und Verwaltungsratspräsident Thomas Oetterli gibt seine Funktionen per Ende Oktober ab. Neuer CEO wird Daniel Lippuner, Carl Illi übernimmt bis zur nächsten Generalversammlung das Amt des Verwaltungsratspräsidenten, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Lippuner sei als ehemaliger CEO von Saurer und zuvor als Leiter von Oerlikon Textile Components ein Experte für Spinnmaschinen, Garnverarbeitung und Textilkomponenten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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