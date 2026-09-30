von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Biegmann, Revolut hat bei der Finma ein Gesuch für eine Schweizer Banklizenz eingereicht. Warum gehen Sie diesen Schritt gerade jetzt - und was können Sie mit einer Schweizer Lizenz tun, was Ihnen mit der heutigen Struktur über die Revolut Bank UAB nicht möglich ist? Julian Biegmann: Wir wollen die Alltagsbank für alle Schweizerinnen und Schweizer sein. Dafür müssen wir eine Schweizer Bank sein, denn ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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