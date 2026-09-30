Papst Leo XIV. weist Nvidia-Chef Jensen Huang in die Schranken. Der Pontifex sieht einen Widerspruch zwischen neuen KI-Schutzsystemen und Huangs Widerstand gegen zusätzliche Regulierung. Papst Leo XIV. mischt sich mit ungewöhnlich deutlichen Worten in die Debatte über die Risiken Künstlicher Intelligenz ein - und klopft dabei einem der mächtigsten Manager der Technologiebranche auf die Finger: Nvidia-Chef Jensen Huang. Auf dem Rückflug von seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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