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BG

WKN: A2QHMQ | ISIN: ATBIOGENA005 | Ticker-Symbol: 6W9
Düsseldorf
30.09.26 | 08:15
5,200 Euro
0,00 % 0,000
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BIOGENA GROUP INVEST AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIOGENA GROUP INVEST AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.09.2026 08:15 Uhr
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PTA-News: Biogena Group Invest AG: Hauptversammlung stimmt Verschmelzung einstimmig zu

DJ PTA-News: Biogena Group Invest AG: Hauptversammlung stimmt Verschmelzung einstimmig zu

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Biogena Group Invest AG: Hauptversammlung stimmt Verschmelzung einstimmig zu

Salzburg (pta000/30.09.2026/07:39 UTC+2)

Salzburg, 29.9.2026 - In der außerordentlichen Hauptversammlung der Biogena Group Invest AG, FN 525839 v (ISIN ATBIOGENA005), wurde am 28. September 2026 in Koppl bei Salzburg einstimmig der Beschluss gefasst, den Verschmelzungsvertrag zwischen der Biogena Group Invest AG (FN 525839 v) als übertragende Gesellschaft und der Biogena Good Vibes AG als übernehmende Gesellschaft entsprechend dem Entwurf vom 27. August 2026, mit dem das gesamte Vermögen der Biogena Group Invest AG im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß ---- 219 ff AktG unter Anwendung des Art I UmgrStG mit Wirkung zum Verschmelzungsstichtag 31. Jänner 2026, gegen Gewährung von auf Inhaber lautenden Stückaktien der Biogena Good Vibes AG an die Aktionäre der Biogena Group Invest AG, auf die Biogena Good Vibes AG übertragen wird, zu genehmigen und dem Abschluss dieses Verschmelzungsvertrages zuzustimmen.

Demnach erhalten die Aktionäre der Biogena Group Invest AG mit Wirksamwerden der Verschmelzung für die Übertragung des Vermögens der Biogena Group Invest AG auf die Biogena Good Vibes AG für jede gehaltene Aktie der Biogena Group Invest AG 0,879197 Aktien der Biogena Good Vibes AG; Spitzen werden durch eine bare Zuzahlung von EUR 4,99 je Umtauschaktie, anteilig bezogen auf die jeweilige Spitze, abgegolten (-- 224 Abs 5 AktG).

Die Aktionäre der Biogena Good Vibes AG haben der Verschmelzung in der ebenfalls am 28. September 2026 abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung einstimmig zugestimmt und die Kapitalerhöhung zur Durchführung der Verschmelzung (-- 223 AktG) beschlossen. Die Verschmelzung wird mit Eintragung in das Firmenbuch wirksam (-- 225a Abs 3 AktG); mit der Eintragung erlischt die Biogena Group Invest AG, und ihre Aktionäre werden Aktionäre der Biogena Good Vibes AG. Über den Zeitpunkt der Eintragung, den Umtausch der Aktien und den letzten Handelstag der Aktien der Biogena Group Invest AG wird gesondert informiert.

(Ende)

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Aussender:      Biogena Group Invest AG 
           Strubergasse 24 
           5020 Salzburg 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Klinglmair 
Tel.:         +43 664 88 33 10 97 
E-Mail:        investor-relations@biogena.com 
Website:       www.biogena-investors-club.com 
ISIN(s):       ATBIOGENA005 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790746740085 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 01:39 ET (05:39 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

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