Wiesbaden - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2026 gegenüber Juli 2026 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,3 Prozent und nominal (nicht preisbereinigt) um 1,7 Prozent gestiegen.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 sank der Umsatz real um 0,4 Prozent, nominal stieg er um 2,6 Prozent. Im Juli 2026 sank der Einzelhandelsumsatz gegenüber Mai 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse real um 3,2 Prozent (vorläufiger Wert: -3,4 Prozent) und nominal um 1,4 Prozent (vorläufiger Wert: -1,7 Prozent).



Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen blieb im August 2026 gegenüber dem Vormonat unverändert (0,0 Prozent), wohingegen der nominale Umsatz um 2,6 Prozent stieg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 ging der reale Umsatz um 8,7 Prozent zurück, während der nominale Umsatz um 10,7 Prozent zunahm. Zu beachten ist, dass im Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im August 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 0,9 Prozent und nominal um 1,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,5 Prozent und nominal von 0,9 Prozent.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im August 2026 gegenüber dem Vormonat real um 1,6 Prozent und nominal um 2,0 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von real 0,8 Prozent und nominal einen Anstieg von 3,5 Prozent.



Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im August 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 3,7 Prozent und nominal 4,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 3,5 Prozent und nominal um 4,8 Prozent, so die Behörde.





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