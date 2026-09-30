Zürich - Colliers Switzerland hat für den Business Hub Konnex in Baden erneut mehrere Mietparteien gewonnen. Mit der Vermietung von über 5'000 m² an die Cembra Money Bank AG steigt der Vermietungsstand auf 92 Prozent. Colliers Switzerland vermarktet im Konnex an der Brown Boveri Strasse 7 rund 32'000 m² oberirdische Büro- und Gewerbeflächen. Das Gebäude ist Minergie-zertifiziert und basiert auf einem nachhaltigen Konzept für Energieeffizienz und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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