Lausanne - Procimmo Real Estate SICAV - Commercial PK schliesst das Geschäftsjahr per 30. Juni 2026 mit soliden Ergebnissen ab, die insbesondere auf umfangreiche Neuvermietungen sowie den Erwerb von drei Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 46.5 Millionen mit einer Bruttorendite von 5.9% zurückzuführen sind. Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von CHF 5.00 pro Aktie vorschlagen. Das Berichtsjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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