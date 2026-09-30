Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel gestartet. Insgesamt bleibt die Lage Händlern zufolge aber fragil. Zwar sind die Vorgaben positiv, die Anleiherenditen und Ölpreise aber nach wie vor hoch und bereiten Anlegern zusammen mit der weiter ungelösten Lage in Nahost Sorgen. Derweil ist der Konjunkturkalender reich befrachtet. Hierzulande dürfte die KOF Konjunkturprognose und der UBS-CFA Index einen Blick wert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab