Buchs - Wenn Schweizer KMU einen Lieferanten auswählen, ist die Produktqualität das entscheidende Kriterium, gefolgt von Preis und schneller Verfügbarkeit. Lieferprobleme stellen jedoch das grösste Hindernis bei der Lieferantenauswahl dar. Mehr als die Hälfte der KMU möchte den Spediteur selbst bestimmen - doch nur wenige Lieferanten bieten diese Wahlmöglichkeit an. Das zeigt der Business Barometer 2026 von DPD, eine europaweite Umfrage bei kleinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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