Zürich - Die Schweizer Wirtschaft hat sich im ersten Halbjahr 2026 deutlich robuster entwickelt als erwartet. Zusammen mit Aufwärtsrevisionen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hebt das KOF Institut seine Wachstumsprognose deutlich an: Für das reale BIP ohne internationale Sportgrossanlässe erwartet es 2026 ein Wachstum von 1.9% (Sommerprognose: 0.8%), für 2027 und 2028 jeweils 1.7%. Die Unsicherheit bleibt hoch. Trotz der Belastungen durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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