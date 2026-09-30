Genf - Die Syz Group gab heute eine strategische Weiterentwicklung ihres Geschäftsbereichs für alternative Anlagen bekannt: Syz Capital wird künftig als eigenständige Private-Equity-Plattform positioniert und David Weintraub zum Chief Executive Officer ernannt, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA. Dieser Schritt unterstreicht das anhaltende Engagement der Gruppe im Bereich alternativer Anlagen sowie ihren Entscheid, sich auf jene Bereiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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