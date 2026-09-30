Zürich - In der Schweiz wurden in diesem Jahr so viele neue Unternehmen gegründet und ins Handelsregister eingetragen wie noch nie zuvor. Besonders deutlich nahmen die Gründungen gegenüber dem Vorjahr im Tessin zu, während in Zürich ein leichter Rückgang verzeichnet wurde. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten 41'716 Unternehmen im Schweizer Handelsregister neu eingetragen. Das sei ein Rekord und entspreche gegenüber der Vorjahresperiode einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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