BNP Paribas Cardif in Deutschland und der Baufinanzierungsvermittler Interhyp starten eine Zusammenarbeit im Bereich der Absicherung von Baufinanzierungen. Kunden von Interhyp können ab sofort im Rahmen ihrer Beratung eine ergänzende Absicherung für ihre Immobilienfinanzierung abschließen. Der Vermittler privater Baufinanzierungen Interhyp und BNP Paribas Cardif in Deutschland haben eine Kooperation im Bereich der Baufinanzierungsabsicherung gestartet. Kunden der Interhyp AG erhalten Zugang zu BaufiProtect, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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