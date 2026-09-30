Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen ein mutmaßliches IS-Mitglied festnehmen lassen. Das teilte der Generalbundesanwalt am Mittwoch mit. Der Beschuldigte stehe im Verdacht, sich als Mitglied in der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS) im Ausland betätigt zu haben.
Laut Haftbefehl soll er sich spätestens im Januar 2016 im Irak dem IS angeschlossen haben. Bis ins Frühjahr 2017 soll er als Kämpfer in verschiedenen Einheiten der Organisation aktiv gewesen sein.
Der Beschuldigte werde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Dieser werde ihm den Haftbefehl eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden.
Laut Haftbefehl soll er sich spätestens im Januar 2016 im Irak dem IS angeschlossen haben. Bis ins Frühjahr 2017 soll er als Kämpfer in verschiedenen Einheiten der Organisation aktiv gewesen sein.
Der Beschuldigte werde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt. Dieser werde ihm den Haftbefehl eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur