Vier Projekte, vier Chancen: Aurania Resources: Gold, Kupfer und kritische Metalle - mehrere Projekte vor möglichen Wendepunkten

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Goldbohrungen in Island, mögliche Fortschritte in Ecuador und neue Projekte in Frankreich und Italien: Aurania Resources bleibt hochspekulativ - aber voller Neubewertungspotenzial.

Liebe Leserinnen und Leser,

heiße Quellen, aufbrechende Erdkruste, Basalt und siliziumreiches Vulkangestein: Island besitzt eine ungewöhnliche Kombination geologischer Merkmale. Für die Goldexploration ist genau dieses Zusammenspiel interessant. Gold wurde auf der Insel bereits gefunden. Die entscheidende Frage lautet aber nicht nur, ob Gold vorhanden ist, sondern ob sich eine Lagerstätte von wirtschaftlich nutzbarer Größe nachweisen lässt.

Besonders spannend ist ein historisch bearbeiteter Quarzgang im Gebiet Thor's Valley. Dort treffen Hinweise auf ein hydrothermales Goldsystem auf eine Vergangenheit, in der Gestein bereits abgebaut und verschifft wurde. Was lässt sich daraus ableiten und wo beginnt die Spekulation?

Genau an diesem Punkt wird Aurania Resources (ISIN BMG069741020 WKN A2DKJ4) interessant. Das Explorationsunternehmen richtet seinen Blick auf geologisch außergewöhnliche Regionen, in denen tektonische Aktivität, hydrothermale Systeme und mineralisierte Strukturen zusammenkommen. Island passt damit hervorragend in das geologische Beuteschema eines Explorers, der nicht nach bereits offensichtlichen Lagerstätten sucht, sondern nach bislang unterschätzten Systemen mit größerem Potenzial.

Für Aurania Resources (ISIN BMG069741020 WKN A2DKJ4) geht es deshalb um weit mehr als den Nachweis einzelner Goldspuren. Entscheidend ist die Frage, ob sich die bekannten Hinweise zu einem zusammenhängenden mineralisierten System verdichten lassen. Gerade historische Abbauspuren, Quarzgänge und hydrothermale Alterationen können dabei wichtige Puzzleteile liefern. Thor's Valley könnte somit zu einem Prüfstein dafür werden, ob sich Islands geologische Besonderheiten tatsächlich in eine neue, wirtschaftlich relevante Goldgeschichte übersetzen lassen.

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- Im Auftrag von Aurania Resources (ISIN BMG069741020 WKN A2DKJ4) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Aurania startet Goldbohrungen in Island - nur 30 Minuten von Reykjavík entfernt

Aurania Resources (ISIN BMG069741020 WKN A2DKJ4) hat die Bohrungen am Goldprojekt Thor's Valley in Island aufgenommen. Dafür wurde das finnische Unternehmen Arctic Drilling Company beauftragt. Geplant sind sechs Diamantbohrlöcher mit insgesamt rund 770 Metern. Das Programm soll etwa einen Monat dauern; anschließend werden die Bohrkerne zur Analyse eingereicht.

Warum ausgerechnet dieses Gebiet? Thor's Valley weist eine lange dokumentierte Geschichte hochgradiger Goldmineralisierung auf. Zugleich wurden viele der dortigen strukturellen Ziele bislang kaum mit modernen Explorationsmethoden untersucht. Das neue Programm soll helfen, diese Lücke zu schließen.

Bemerkenswert ist auch die Lage: Der Bohrstandort befindet sich nur rund 30 Autominuten vom Zentrum der isländischen Hauptstadt Reykjavík entfernt. Die räumliche Nähe macht das Projekt anschaulich - über den Goldgehalt der neuen Bohrkerne sagt sie allerdings noch nichts aus.

Die Projektkarte zeigt die längliche Struktur und markierte Bereiche, auf die sich die Exploration konzentriert. Quelle: Aurania Resources

Die weiterreichende Idee: Erz direkt verschiffen?

Hinter dem Bohrprogramm steht mehr als die Suche nach neuen Goldabschnitten. Das von CEO Dr. Keith Barron geführte Management hält es für möglich, an eine Nutzung anzuknüpfen, die bis in die 1920er-Jahre zurückreicht: geeignetes silikatisches Erz könnte direkt per Lastwagen zum Hafen gebracht und von dort nach Skandinavien oder Kanada verschifft werden. Dort könnte es als sogenanntes Flussmittel eingesetzt werden.

Der mögliche Vorteil wäre erheblich: Für ein solches Modell wären vor Ort weder eine Aufbereitungsanlage noch Absetzbecken für Aufbereitungsrückstände nötig. Noch ist das jedoch ein potenzielles Szenario, kein feststehender Entwicklungsplan. Zuerst müssen die Bohrungen und ihre Analysen zeigen, was das Gestein tatsächlich hergibt.

Warum könnte es in Island Goldlagerstätten geben?

Islands Vulkanismus schafft Bedingungen, unter denen heiße, mineralhaltige Flüssigkeiten durch Klüfte im Gestein strömen können. Wenn sich diese Flüssigkeiten verändern und abkühlen, können sie Quarz und Metalle in den Rissen zurücklassen. Über lange Zeit entstehen so mineralisierte Gänge.

Ein wichtiger Punkt ist das gemeinsame Auftreten unterschiedlicher Vulkangesteine: Basalt und Rhyolith. Basalt ist vergleichsweise arm, Rhyolith reich an Kieselsäure. Geologen bezeichnen diese Kombination als bimodalen Vulkanismus. Kommen dazu Dehnungszonen, in denen die Erdkruste aufreißt, entstehen mögliche Wege für heiße Flüssigkeiten.

Diese Merkmale machen ein Gebiet zu einem plausiblen Explorationsziel. Sie sind noch kein Beweis für einen großen oder besonders hochgradigen Goldfund. Erst die Untersuchung der mineralisierten Zonen kann zeigen, wie viel Gold tatsächlich vorhanden ist und wie es verteilt ist.

Was verraten heiße Quellen und Quarzgänge?

Geysire, heiße Becken und aufsteigender Dampf zeigen, wie aktiv hydrothermale Systeme sein können. Solche Systeme helfen auch, ältere Gesteine zu verstehen: Wasser und Dampf nutzten einst Klüfte als Aufstiegswege. Später konnten sich dort Kieselsäure, Quarz und Metalle ablagern.

Für die Goldsuche ist dieser Zusammenhang wertvoll. Er lenkt den Blick auf Bereiche, in denen Flüssigkeiten durch das Gestein strömten. Eine heiße Quelle ist jedoch kein Goldnachweis. Entscheidend ist, ob die Ablagerungen tatsächlich Gold enthalten und ob die mineralisierten Bereiche zusammenhängen.

Was bedeutet "epithermal"?

Epithermale Lagerstätten entstehen aus heißen Lösungen in vergleichsweise geringer Tiefe. Quarzgänge und Spuren früherer hydrothermaler Aktivität können zu diesem Lagerstättentyp passen. Für Thor's Valley wird das untersuchte Bohrkernmaterial als epithermal eingeordnet. Damit ist das geologische Modell beschrieben, nicht bereits die Wirtschaftlichkeit des Vorkommens.

Doch ein aussichtsreiches Rohstoffprojekt allein reicht nicht.

Auf der Hauptversammlung 2026 zeichnete CEO Dr. Keith Barron das Bild eines Unternehmens mit ungewöhnlich unterschiedlichen Chancen: In Ecuador könnte sich eine politische Blockade lösen. In Italien soll aus alten Minenrückständen ein neues Metallprojekt entstehen. In Frankreich helfen Laserdaten bei der Suche nach historischen Bergbauspuren.

Das klingt nach reichlich Potenzial. Aber die spannendere Frage lautet: Welches Projekt kann als Nächstes einen überprüfbaren Fortschritt liefern?

Ecuador: Eine geöffnete Tür ist noch keine Arbeitserlaubnis

Ecuador hat für Barron eine besondere Bedeutung. Seine frühere Gesellschaft Aurelian Resources entdeckte dort 2006 die Goldlagerstätte Fruta del Norte. Mit Aurania kehrte er zurück - diesmal mit einem Gebiet von rund 28.000 Hektar und dem Ziel, erneut ein großes Rohstoffsystem zu finden.

Mehr als 40 Mio. CAD hat Aurania nach Barrons Angaben bislang in die Exploration investiert. Die Ergebnisse betreffen nicht nur ein Metall und nicht nur einen Lagerstättentyp: Das Unternehmen identifizierte Hinweise auf Porphyr-Kupfer, epithermales Gold, Blei-Zink-Silber-Mineralisierung in Kalkstein sowie schichtgebundene Kupfer-Silber-Vorkommen in Sedimenten. Barron beschrieb mineralisierte Systeme, die sich über 14 beziehungsweise 22 Kilometer der Konzessionen erstrecken.

Hier liegt zugleich die Herausforderung. Große Systeme können große Chancen eröffnen - doch sie kosten viel Geld, wenn ihre Ausdehnung und Qualität durch Bohrungen belegt werden sollen. Aurania benötigt dafür einen finanzstarken Partner. Zunächst muss allerdings ein anderes Problem gelöst werden.

Die TASA-Abgabe: Entlastung angekündigt, Altlasten ungeklärt

Die ecuadorianische TASA, eine an die Größe der Liegenschaften geknüpfte Abgabe, brachte Auranias Arbeiten zum Stillstand. Barron bezifferte die ursprüngliche Forderung gegen sein Unternehmen auf 24,1 Mio. USD - nach seiner Darstellung mehr als dessen damaligen Börsenwert. Eine solche Zahlung wollte Aurania nicht leisten.

Nun gibt es Bewegung: Nach einer Mitteilung der ecuadorianischen Bergbaukammer soll die Abgabe für Explorationsunternehmen entfallen, während sie für Unternehmen auf Konzessionen in der offiziellen Abbauphase bestehen bleibt. Für Aurania wäre das ein wichtiger Schritt. Ob die Änderung rückwirkend gilt, war zum Zeitpunkt der Hauptversammlung jedoch offen. Barron verwies auf bereits aufgelaufene Forderungen zuzüglich Zinsen. Deshalb bleibt das Projekt vorerst angehalten.

Barron strebt weitere Gespräche mit Regierungsvertretern an. Sein Ziel ist klar: Mittel sollen in die Exploration fließen, nicht in eine Abgabe, die das Unternehmen nach eigener Aussage nicht tragen kann. Er berichtete zudem von fünf größeren Bergbauunternehmen, die das Projekt in den vergangenen drei Jahren besucht hätten. Seit Einführung der TASA seien mögliche Partnerschaftsgespräche allerdings ruhiger geworden.

Aurania Resources' Lost Cities-Cutucú-Projekt liegt im rohstoffreichen Südosten Ecuadors - in einer Region mit bedeutenden Gold- und Kupferlagerstätten wie Fruta del Norte und Mirador. Quelle: Aurania Resources

Zusätzliche Aufmerksamkeit könnte eine im Februar 2026 unterzeichnete Vereinbarung zwischen Ecuador und den USA über kritische Metalle bringen. Barron sieht darin einen möglichen Anknüpfungspunkt für die Kupfer-, Silber- und Galliumvorkommen des Projekts und würde bei einer Lösung des Abgabenproblems insbesondere erneut mit einem bereits interessierten US-Unternehmen sprechen. Eine Partnerschaft ist daraus noch nicht entstanden. Aber zum ersten Mal seit Längerem scheint es wieder einen Weg zu Gesprächen über die eigentliche Exploration zu geben.

Europa: Strategische Rohstoffe treffen auf lokale Realität

Europa möchte seine Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus anderen Ländern verringern. Für Aurania macht das Projekte mit Metallen wie Nickel, Kobalt und Gallium interessant. Doch zwischen politischem Interesse an kritischen Rohstoffen und Zustimmung zu einem konkreten Vorhaben liegt oft ein weiter Weg.

Barron sprach offen über Widerstand auf lokaler Ebene. Deshalb versucht Aurania, Gemeinden früh einzubeziehen - und priorisiert die Projekte nach ihrem möglichen Nutzen und dem Aufwand, der für ihre Entwicklung nötig ist. Gerade der Vergleich zwischen Korsika, Frankreich und Italien zeigt, wie unterschiedlich diese Rechnung ausfallen kann.

Korsika: Umweltidee mit schwieriger Perspektive

Auf Korsika beschäftigt sich Aurania mit Rückständen einer früheren Asbestmine, die an der Küste abgelagert wurden. Das Unternehmen möchte nach Barrons Darstellung Metalle aus diesem Material gewinnen und zugleich belastete Rückstände entfernen. Geologisch geht es vor allem um Nickel, Kobalt und Platingruppenmetalle, daneben um etwas Gold.

Das Vorhaben stößt jedoch auf politischen und gesellschaftlichen Widerstand. Barron hält es daher für unwahrscheinlich, dass Aurania es allein zügig voranbringen kann; dafür wären Partner mit guten lokalen Verbindungen nötig. Hinzu kommt eine nüchterne Prioritätenfrage: Gemessen an anderen Projekten im Portfolio erwartet er von Korsika den geringsten Ertrag für den eingesetzten Aufwand.

Aurania gibt das Projekt nicht auf. Doch es soll nicht die Zeit verschlingen, die an anderer Stelle möglicherweise schneller zu greifbaren Ergebnissen führt.

Frankreich: Unter Bäumen tauchen alte Bergbauspuren auf

In den französischen Projektgebieten konzentriert sich Aurania zunächst auf historische Daten und den Austausch mit den Gemeinden. Die untersuchten Flächen liegen laut Barron überwiegend in landwirtschaftlich geprägten Gebieten mit Feldern, Weideflächen und Gehölzen, nicht in dicht bebauten Ortskernen.

Besonders aufschlussreich ist eine erneute Auswertung von LiDAR-Daten. Bei diesem Verfahren wird die Geländeoberfläche mit Laserimpulsen vermessen. In der Datenverarbeitung lässt sich die Vegetation rechnerisch entfernen, sodass Strukturen sichtbar werden, die unter Bäumen kaum zu erkennen sind.

Abbildung: Standorte der Genehmigungen von Aurania in Frankreich. Quelle Aurania Resources

Barron berichtete, dass sich so alte Bergbauspuren auf Auranias Konzessionen erkennen lassen. Sie stimmen nach seiner Einschätzung mit geologischen Strukturen überein. Daraus entstehen konkrete Ziele für spätere Geländeprüfungen und Probenahmen. Es geht langsam voran - aber aus historischen Hinweisen werden Schritt für Schritt Orte, an denen das Explorationsteam gezielt nachsehen kann.

Italien: Kann aus einem riesigen Abfallberg ein Rohstoffprojekt werden?

Das italienische Projekt Balangero steht für Barron derzeit an erster Stelle. Der Ausgangspunkt ist verblüffend einfach: Das Material muss nicht erst im Untergrund entdeckt werden. Es liegt bereits an der Oberfläche.

Eine frühere Asbestmine hinterließ dort mehrere Halden. Eine davon, die Aurania näher untersuchen lässt, enthält nach Barrons Angaben mindestens 60 Mio. Kubikmeter Rückstände. Das Material wurde bei der damaligen Verarbeitung bereits auf unter drei Zentimeter zerkleinert und trocken aufgeschüttet. Die Halde ragt rund 250 Meter über einen Bergrücken hinaus.

Auranias Konzept sieht vor, die Rückstände erneut zu verarbeiten und dabei Nickel, Kobalt, Kupfer, Eisen und Chrom zu gewinnen. Barron betont den Unterschied zum klassischen Bergbau: Es geht um die Wiederaufbereitung vorhandenen Materials, nicht um die Erschließung eines neuen Hartgesteinsvorkommens mit Sprengungen.

Der Plan reicht über die Metallgewinnung hinaus

Nach der Metallgewinnung könnte das fein gemahlene Restmaterial in einem zweiten Schritt mit CO2 aus industriellen Quellen reagieren. Aurania untersucht die Möglichkeit, daraus unter anderem Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat und amorphe Kieselsäure herzustellen. Barron nannte Baustoffe und weitere industrielle Anwendungen als denkbare Verwendungen. Die Arbeiten zum Machbarkeitsnachweis dieses CO2-Schritts werden nach seinen Angaben von der Schwestergesellschaft Firestone Ventures finanziert.

Das ist eine ambitionierte Idee: Metalle aus alten Rückständen gewinnen, das verbleibende Material weiterverarbeiten und zugleich ein bestehendes Altlastenproblem angehen. Ob sich alle Schritte technisch und wirtschaftlich in der geplanten Form umsetzen lassen, muss erst belegt werden. Gerade deshalb sind die nächsten Tests so wichtig.

Das Beratungsunternehmen SRK hat das Projekt besichtigt und eine vorläufige Einschätzung erstellt, deren Zahlen Aurania zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch nicht veröffentlichen konnte. Für den Abschluss der beauftragten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung verlangt SRK zunächst 15 Sonic-Bohrungen in der Haupthalde sowie eine Großprobe von 20 bis 30 Tonnen. Parallel läuft in Nordfrankreich die Untersuchung einer bereits entnommenen Probe von rund 450 Kilogramm. Analysen der Korngrößen sollen helfen, den nötigen Mahlgrad für die Metalltrennung festzulegen.

Finanzierung: Die Projekte müssen ihre nächsten Schritte ermöglichen

Vier Regionen, unterschiedliche Zeitpläne, viele Aufgaben: Wie finanziert Aurania das alles? Barron machte deutlich, dass für einige unmittelbar anstehende Arbeiten noch keine endgültigen Kosten feststanden. In Island war der Bohrdienstleister noch nicht ausgewählt. In Balangero fehlte zunächst die Freigabe für Sonic-Bohrungen und Großprobe; ohne Termin ließ sich deren Durchführung noch nicht verbindlich kalkulieren. Die Arbeiten in der Bretagne verursachten nach seiner Darstellung zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise geringe Kosten, weil historische Auswertungen und Gemeindegespräche im Vordergrund standen.

Barron erwähnte außerdem eine damals noch laufende Finanzierungsrunde mit Warrants. Seine längerfristige Hoffnung: Gute Projektergebnisse könnten den Aktienkurs so entwickeln, dass Warrants ausgeübt werden und später Kapital zufließt, ohne immer wieder neue Aktien ausgeben zu müssen. Das ist ein Plan, keine gesicherte Finanzierungsquelle. Er hängt sowohl von den Projektergebnissen als auch von der Kursentwicklung ab.

Damit wird die Lage für das Jahr 2026 erstaunlich klar. In Ecuador muss die Frage der rückwirkenden TASA-Forderungen gelöst werden. In Italien braucht Aurania die Genehmigung für die Probenahme und anschließend belastbare technische Daten. In Island sollen neue Bohrkerne zeigen, was hinter den historischen Goldgehalten steckt. Frankreich liefert unterdessen neue Ziele für die Arbeit im Gelände.

Die Möglichkeiten sind groß. Der eigentliche Wendepunkt kommt jedoch nicht durch Zuversicht allein. Er kommt, wenn aus Gesprächen Genehmigungen werden, aus Zielgebieten Bohrkerne und aus einem riesigen Haldenkonzept eine überprüfbare Wirtschaftlichkeitsbewertung. Genau darin liegt die Spannung dieser Rohstoffgeschichte.

Fazit: Vier Projekte, mehrere mögliche Katalysatoren - und genau darin liegt die Spekulation

Aurania Resources (ISIN BMG069741020 WKN A2DKJ4) ist derzeit kein klassischer Produzent und auch keine Story, die sich bereits über stabile Cashflows oder eine fertige Machbarkeitsstudie bewerten lässt. Genau das macht die Aktie spekulativ - aber zugleich interessant. Das Unternehmen arbeitet parallel an mehreren sehr unterschiedlichen Rohstoffprojekten, von Island über Ecuador und Frankreich bis nach Italien. Damit hängt die Investmentthese nicht von nur einem einzigen Bohrloch oder einer einzigen Genehmigung ab.

Besonders spannend ist Island. In Thor's Valley laufen sechs Diamantbohrungen über insgesamt rund 770 Meter. Hier soll erstmals mit modernen Methoden überprüft werden, was hinter den historischen Goldhinweisen und der hochgradigen Mineralisierung tatsächlich steckt. Positive Bohrergebnisse könnten aus einer geologisch interessanten Geschichte sehr schnell ein deutlich konkreteres Goldprojekt machen. Noch ist völlig offen, welche Gehalte und Mächtigkeiten die Bohrkerne liefern werden - doch genau hier liegt der kurzfristigste spekulative Hebel.

Ecuador wiederum besitzt möglicherweise den größten langfristigen Hebel. Aurania hat dort bereits mehr als 40 Mio. CAD in die Exploration investiert und Hinweise auf mehrere unterschiedliche mineralisierte Systeme identifiziert - darunter Porphyr-Kupfer, epithermales Gold sowie Blei-Zink-Silber- und Kupfer-Silber-Mineralisierungen. Sollte die TASA-Problematik endgültig gelöst werden und erneut ein finanzstarker Partner Interesse zeigen, könnte ein derzeit weitgehend blockiertes Projekt plötzlich wieder deutlich an Bedeutung gewinnen.

Auch Europa liefert zusätzliche Fantasie. In Frankreich verwandeln LiDAR-Daten historische Bergbauspuren in konkrete Explorationsziele, während in Italien mit Balangero ein völlig anderer Ansatz verfolgt wird: Dort liegt das potenzielle Ausgangsmaterial bereits in riesigen Halden an der Oberfläche. Aurania untersucht, ob daraus Nickel, Kobalt, Kupfer, Eisen und Chrom gewonnen und die verbleibenden Rückstände zusätzlich industriell genutzt werden können. Die dafür notwendigen Sonic-Bohrungen, Großproben und technischen Bewertungen könnten aus einem ungewöhnlichen Konzept erstmals belastbare wirtschaftliche Daten machen

Für spekulativ orientierte Anleger liegt der Reiz deshalb weniger im heutigen Projektstatus als in der möglichen Neubewertung, wenn mehrere dieser offenen Fragen positiv beantwortet werden. Gute Goldgehalte aus Island, Fortschritte bei der TASA in Ecuador, belastbare Wirtschaftlichkeitsdaten aus Italien oder neue Explorationsziele in Frankreich könnten jeweils einzeln neue Aufmerksamkeit erzeugen. Treffen sogar mehrere dieser Katalysatoren zusammen, könnte sich die Wahrnehmung von Aurania Resources deutlich verändern.

Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch: Finanzierung, Genehmigungen, technische Machbarkeit und Explorationsergebnisse sind noch nicht gesichert. Gerade deshalb ist Aurania eine typische High-Risk-/High-Reward-Spekulation. Wer bereit ist, die entsprechenden Risiken zu tragen, bekommt hier jedoch Zugang zu einer ungewöhnlich breiten Explorationsstory mit mehreren potenziellen Auslösern für eine Neubewertung. Die kommenden Monate dürften zeigen, ob aus geologischer Fantasie belastbare Substanz wird.

Besuchen Sie Aurania Resources, um mehr über dieses außergewöhnliche Unternehmen zu erfahren und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden, die gerade erst begonnen hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

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