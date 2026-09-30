Unterföhring (ots) -Jeder kennt das Gefühl: Ewig nicht eingeschlafen. Ständig in der Nacht aufgewacht. Im Bett hin und her gewälzt. Lange gelegen und trotzdem nicht fit. Guter Schlaf ist teuer! Aber was kostet guter Schlaf? Und wie findet man einen Weg aus der Schlaflosigkeit? Das wollen Jenke von Wilmsdorff und Sohn Jánik im neuen "JENKE. Experiment. Schlaflos - Wie uns schlechter Schlaf krank macht" herausfinden - am Donnerstag, 8. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Das Fazit des Journalisten: "Was guter Schlaf kostet? Gott sei Dank, positiv überraschend: Sehr, sehr wenig bis gar nichts."Schlafprobleme sind sehr individuell und die Zahlen alarmierend. "Jeder Dritte in Deutschland gibt an, Einschlaf- oder Durchschlafprobleme zu haben", erklärt Jenke von Wilmsdorff. "40 Prozent, also fast die Hälfte der Menschen in diesem Land, schlafen weniger als sieben Stunden, obwohl Experten ein Minimum von sieben Stunden, noch besser acht oder neun, empfehlen. Und jeder Vierte nimmt verschreibungspflichtige Schlafmittel." Auf der gemeinsamen Suche aus der Schlaflosigkeit testen Vater und Sohn ein halbes Jahr lang verschiedenste Methoden - von einfachen Verhaltensanpassungen oder einer höheren Bettneigung bis zur Einnahme vermeintlich schlaffördernder Mittel und sogar einer Zungenband-OP. "Wir sind beide mit ziemlich schlechtem Schlaf gestartet, haben viel ausprobiert und dabei unglaublich viel gelernt", ergänzt Jánik von Wilmsdorff. "Für uns haben wir das Problem des schlechten Schlafs tatsächlich gelöst." (Das komplette Interview mit Jenke von Wilmsdorff sowie ein Kurzinterview mit seinem Sohn Jánik auf der "JENKE."-Presseseite)Schlaf-Experten beantworten Zuschauer:innen-Fragen liveWach bleiben! Direkt im Anschluss an das "JENKE. Experiment" begrüßt Moderatorin Viviane Geppert ihre Gäste Jenke von Wilmsdorff, Sohn Jánik, Schlafexperte Dr. Michael Feld und Gynäkologin Sabine Gail zu "JENKE. Live. Der Talk danach" (ab 22:45 Uhr). Gemeinsam beantworten sie Fragen der Zuschauer:innen, die während der Reportage unter dem Hashtag Jenke gestellt wurden, sprechen über spezielle Frauenthemen wie Schlaf während der Stillzeit oder Menopause und erörtern, inwieweit das Hormon Melatonin und Tracker bei Schlafproblemen helfen können."JENKE. Experiment. Schlaflos - Wie uns schlechter Schlaf krank macht" und direkt im Anschluss "JENKE. Live. Der Talk danach" - am Donnerstag, 8. Oktober 2026, ab 20:15 Uhr auf ProSieben oder streamen auf Joyn.So viel "JENKE." wie noch nie: Das Schlaf-Experiment ist der Auftakt für insgesamt sieben neue "JENKE."-Filme im Herbst am neuen Info-Donnerstag auf ProSieben, produziert von Leonine Documentaries und Redseven ("JENKE. Zeitreise."). Das sind die weiteren Themen:"JENKE. Report. Raus aus Deutschland - Warum immer mehr Deutsche auswandern" (15.10.) Immer mehr Menschen in Deutschland spielen mit dem Gedanken auszuwandern. Aber was passiert, wenn Instagram-Traum vom Leben im Ausland auf den Alltag trifft? Und was sagen die Menschen in den Gastländern über die zahlreichen Einwanderer?"JENKE. Report. Warum werden wir nicht mehr satt? - Das Geschäft mit unseren Lebensmitteln" (22.10.) Hochverarbeitete Lebensmittel. Leere Nährstoffe. Übergewicht. Diabetes. Bluthochdruck. Ein Blick in die Welt der Lebensmittelindustrie und die Psychologie und Tricks der Hersteller."JENKE. Experiment. Gute Laune. Wie kommen wir raus aus dem Dauerfrust?" (29.10.) Wie kommen wir aus der Dauerstressfalle heraus und finden unsere Lachen wieder? Jenke von Wilmsdorff testet verschiedene Methoden - von Nahrungsergänzungsmitteln bis Lach-Yoga."JENKE. Report. ADHS" (AT) Immer mehr Menschen erhalten die Diagnose ADHS. Aber was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Und wie lebt es sich mit ADHS?"JENKE. Zeitreise. Die 90iger. Im Rausch der Freiheit" (2 Teile) Die 90er waren ein Jahrzehnt geprägt von Frieden, Fortschritt und schier grenzenloser Freiheit. Errungenschaften, die heute wieder in Gefahr sind. Welche Rolle spielt das Leben in den 90ern für unsere Herausforderungen heute?Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingJohanna Sustmannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1125email: johanna.sustmann@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6361976