Metrify hat gemeinsam mit Consolinno, Mutterfirma Enpal, GridX, Kiwigrid, Solar Manager, Viessmann sowie Clever-PV in Kombination mit dem Energylink One von Spine einen Prozess zur Installation, Kopplung und Inbetriebnahme steuerbarer Energieanlagen entwickelt. Ziel ist es, unterschiedliche Heimenergiemanagementsysteme (HEMS) und angeschlossene Geräte standardisiert mit Smart Meter und Steuerungseinrichtung des Messstellenbetreibers zu verbinden. Als Kommunikationsstandard kommt der Metrify-Mitteilung zufolge EEBUS zum Einsatz. Die HEMS beziehungsweise lokalen Energie-Gateways übernehmen dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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