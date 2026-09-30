Berlin - Am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) ist ein neues System zur Drohnendetektion in Betrieb genommen worden.



Die Deutsche Flugsicherung (DFS) will damit Drohnen im An- und Abflugbereich frühzeitig erkennen und die zuständigen Stellen über mögliche Gefährdungen für den Luftverkehr informieren. Die Inbetriebnahme erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Drohnensichtungen im Umfeld deutscher Flughäfen.



Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sagte am Mittwoch, die Inbetriebnahme von Drohnendetektionssystemen wie jetzt am BER sei ein "wichtiger Schritt" für die Sicherheit des Luftverkehrs. Gerade an großen internationalen Flughäfen komme es darauf an, mögliche Drohnen frühzeitig zu erkennen und die Lage schnell bewerten zu können. Mit dem Ausbau der Detektion im An- und Abflugbereich würden die technischen Voraussetzungen geschaffen und das Zusammenspiel von Flugsicherung und Sicherheitsbehörden verbessert.



Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) sagte, dass Drohnendetektion dem Schutz kritischer Infrastruktur, der Sicherheit des Luftverkehrs und der Menschen diene. Drohnenereignisse könnten unterschiedliche Ursachen haben, und aus einzelnen Sichtungen oder Detektionen ließen sich keine belastbaren Rückschlüsse auf Betreiber oder eine konkrete Gefährdungslage ableiten. Deshalb sei es wichtig, so früh wie möglich verlässliche Informationen zu erhalten, um richtig handeln zu können.





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