Die Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit könnte nun doch schneller über die Bühne gehen, als zunächst gedacht. Denn unmittelbar nach der finalen Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden will der UniCredit-Chef Andrea Orcel in einer außerordentlichen Hauptversammlung die Weichen auf Zusammenschluss stellen. Für den Aktienkurs der Commerzbank muss das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein.Wie die Transaktion zwischen Commerzbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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