Basel - Der Flughafendienstleister Swissport baut sein Frachtgeschäft am EuroAirport Basel-Mulhouse aus. Im französischen Sektor des Flughafens hat Swissport dazu eine 3000 Quadratmeter grosse Cargo-Lagerhalle gebaut und eröffnet, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch kehre Swissport mit der neuen Gesellschaft Swissport Cargo Services France auf den französischen Markt zurück, hiess es weiter. Die Tochter werde eng mit der bestehenden Frachtorganisation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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