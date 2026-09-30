Zürich - Die Erwartungen von Analysten und Ökonomen zur Wirtschaftsentwicklung in der Schweiz haben sich im September im Vergleich zum Vormonat zwar etwas eingetrübt. Immerhin bleibt aber per Saldo zum dritten Mal in Folge ein insgesamt positiver Unterton. Der UBS-CFA-Indikator sank im September gegenüber dem Vormonat um 9,5 auf +26, Punkte, wie die Ökonomen der UBS am Mittwoch mitteilten. Nach der starken Erholung im Juli ist dies trotz des Rückgangs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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