Dübendorf - Knapp ein Jahr nach dem Start der Web-Version bringt die Rechtsplattform iust.ai ihr Angebot auf das Smartphone. Die App ist ab sofort für iOS und Android in den jeweiligen Stores verfügbar und macht den Zugang zu rechtlicher Auskunft orts- und geräteunabhängig, schnell und unkompliziert. Mit der neuen App reagiert iust.ai auf die rasant gestiegene Nachfrage nach digitaler Rechtsauskunft. Seit dem Start der Web-Version im Oktober 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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