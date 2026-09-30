Über die vergangenen Tage nahmen wir an einem Management-Dinner in Amsterdam mit CFO Dr. Jörn Andreas und Executive Board Member Nicolás Wielandt teil, gefolgt von KWS' Vegetables Investor & Analyst Seminar in Andijk. Die Veranstaltungen ermöglichten tiefere Einblicke in die Strategie des Unternehmens und den Hochlauf des Vegetables-Geschäfts, wobei wir durch R&D-Aktivitäten und Feldversuche die Fortschritte aus erster Hand sehen konnten. Innovation bleibt das Herzstück des Seeds-Geschäfts von KWS, während das Management mittelfristig ein organisches Wachstum von 3-5 % und eine EBITDA-Marge von 19-21 % anstrebt. Vegetables bietet eine attraktive Wachstumschance in einem hochwertigen Markt, mit fünf neuen Sorten, die für das kommende Jahr bereitstehen, und einem adressierbaren Markt von 1,4 Mrd. EUR, der mit ca. 5 % p.a. wächst. Wir verlassen Andijk mit einer gestärkten Überzeugung von unserem Investment Case und sehen klares Potenzial, dass Vegetables zu einem bedeutenden und profitablen Wachstumstreiber für KWS wird. Wir bestätigen unsere BUY-Einstufung mit einem PT von 93,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa
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