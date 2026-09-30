Bei Siemens Energy ist nach dem Rutsch bis knapp 131 € wieder Kaufinteresse reingekommen. Die Aktie hat sich inzwischen auf rund 146 € zurückgearbeitet, am größeren Bild hat sich damit aber noch nicht viel geändert. Der Abwärtstrend läuft weiter und oberhalb des Kurses warten mehrere Marken, die erst zurückerobert werden müssen. Der Weg nach oben bleibt erstmal verbaut Seit dem Tief bei rund 131 € hat Siemens Energy wieder gut Boden gutgemacht. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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