Drei deutsche BioNTech-Standorte machen dicht. Für die Aktie wird die Zukunft zunehmend zur Wette auf den erfolgreichen Neustart des Biotech-Konzerns. Der Ausgang ist ungewiss. Während das Corona-Geschäft weiter an Bedeutung verliert, muss BioNTechs Krebs-Pipeline erst noch ihre wirtschaftliche Stärke beweisen - und gleichzeitig sorgt der bevorstehende Abschied der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci für zusätzliche Unsicherheit. Besonders brisant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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