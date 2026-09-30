Auch am gestrigen Dienstag setzte die BMW-Aktie ihre inzwischen seit sieben Tage andauernde Talfahrt fort und fiel erneut auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren. Konnte der mit Spannung erwartete Kapitalmarkttag denn nicht für neuen Optimismus sorgen und können Anleger die BMW-Aktie nun zu einem sehr günstigen Kurs kaufen? Das ist völlig ambitionslos Die Kursreaktion der BMW-Aktie zeigt, dass die Börse offenbar nicht sonderlich angetan ist von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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