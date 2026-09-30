FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ECORA ROYALTIES PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4800 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RESOLUTE MINING PRICE TARGET TO 94 (100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 159 (162) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 159 (162) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VALTERRA PLATINUM PRICE TARGET TO 7400 (7700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WHEATON PRECIOUS METALS TARGET TO 11500 (11700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 734 (737) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4600 (4400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CORNISH METALS PRICE TARGET TO 153 (151) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 780 (740) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KIER GROUP PRICE TARGET TO 370 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 390 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MERIDIAN MINING PRICE TARGET TO 183 (168) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PAN AFRICAN RESOURCES PRICE TARGET TO 163 (158) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 8700 (8600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 1130 (1025) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THARISA PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 550 (450) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 85 (87) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 36 (40) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 195 (185) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITM POWER PRICE TARGET TO 64 (63) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2660 (2330) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES ST JAMES'S PLACE ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 890 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES ABERDEEN GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 267 PENCE - JPMORGAN REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 10600 P - JPMORGAN REINITIATES QUILTER WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 227 PENCE - JPMORGAN REINITIATES ST JAMES'S PLACE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1381 PENCE - JPMORGAN REINITIATES TP ICAP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 461 PENCE - RBC RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 8000 (7400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 300 (225) PENCE - 'OUTPERFORM'
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