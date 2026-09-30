Trina Tracker hat Roboter entwickelt, die automatisiert PV-Module bei Großprojekten installieren und reinigen sollen. KI spielt dafür eine zentrale Rolle. TrinaTracker, der Geschäftsbereich für Smart Solar Tracking von Trinasolar, hat Roboter für Installation und Pflege von PV-Modulen entwickelt. Wie das chinesische Unternehmen mitteilte, handelt es sich um den Buildex-Roboter zur Installation und den Aurora-Roboter zur Reinigung.Hintergrund sei der hohe Arbeitsaufwand, der bei groß angelegten PV-Projekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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