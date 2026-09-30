Wer seid ihr? Alex Toth, Gründer von MycoNest: MycoNest entwickelt biologisch abbaubare Habitatstrukturen auf Myzelbasis, um Energie- und Verkehrsinfrastruktur in artenreichere Lebensräume zu verwandeln. Unsere modularen Strukturen werden aus landwirtschaftlichen Reststoffen wie Hanfschäben hergestellt und bieten Vögeln, Wildbienen und anderen Insekten temporäre Nist- und Rückzugsräume. Nach ihrer Nutzung zersetzen sie sich vollständig vor Ort und verbessern die Bodenstruktur, erhöhen den Gehalt an organischem Kohlenstoff und fördern die biologische Aktivität des Bodens. Unser Fokus liegt auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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