Der Earnings Call der cyan AG zum ersten Halbjahr hat die Wachstumsstrategie im Wesentlichen bestätigt. Das Management hat die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 von EUR 10,2-11,5 Mio. sowie ein positives EBITDA trotz fortlaufender Wachstumsinvestitionen bekräftigt. Für 2027 dürfte das Wachstum weiterhin vorrangig vom Telko-Geschäft getragen werden, da die neueren Kundenkohorten reifen und neue Launches stärker zum Umsatz beitragen. Von Guard 360 wird ein Umsatzbeitrag erwartet, allerdings noch nicht in signifikantem Umfang, da die kommerzielle Marktdurchdringung erst noch aufgebaut werden muss. Wir passen unsere Schätzungen für 2027/28 leicht an und nehmen geringfügig Tempo aus dem Umsatzwachstum, während unsere Annahmen zur Skalierbarkeit und zum Operating Leverage positiv bleiben. Unser Kursziel von EUR 4,00 und die Kaufempfehlung (BUY) bleiben unverändert. Die cyan AG wird am 8. Oktober auf unserer virtuellen Security & Defense Conference präsentieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter: https://research-hub.de/conference/defense-and-security Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag
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