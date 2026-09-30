Berlin - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch nach tagelangem Streit innerhalb der schwarz-roten Koalition nun doch die geplante Pflegereform beschlossen. Das war während der Kabinettssitzung aus Regierungskreisen zu vernehmen.
Über die Details auch einer möglichen Einigung zwischen Union und SPD war zunächst wenig bekannt. Laut dem "Handelsblatt" verständigten sich die Koalitionäre unter anderem auf Aufgaben und Zeitplan für eine Kommission, die sich dann mit den weiteren Reformschritten befassen soll.
Bis kurz vor der Kabinettssitzung am Mittwochvormittag war unklar geblieben, ob es zu einer Einigung kommen würde. Die SPD hatte in den vergangenen Tagen Bedenken gegen den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) angemeldet und drohte zuletzt mit einer Blockade des Gesetzes. "Ein reines Kürzungspaket macht die SPD-Bundestagsfraktion so nicht mit", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.
Über die Details auch einer möglichen Einigung zwischen Union und SPD war zunächst wenig bekannt. Laut dem "Handelsblatt" verständigten sich die Koalitionäre unter anderem auf Aufgaben und Zeitplan für eine Kommission, die sich dann mit den weiteren Reformschritten befassen soll.
Bis kurz vor der Kabinettssitzung am Mittwochvormittag war unklar geblieben, ob es zu einer Einigung kommen würde. Die SPD hatte in den vergangenen Tagen Bedenken gegen den Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) angemeldet und drohte zuletzt mit einer Blockade des Gesetzes. "Ein reines Kürzungspaket macht die SPD-Bundestagsfraktion so nicht mit", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.
© 2026 dts Nachrichtenagentur