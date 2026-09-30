Mittelständische Unternehmen können Kapital künftig auch über digitale Wertpapiere auf der Blockchain einsammeln, eine Alternative zum klassischen Bankkredit, der durch steigende Zinsen und strengere Vergaberegeln zunehmend schwerer zugänglich wird.
Kredite an Mittelständler werden teurer, die Anforderungen an Sicherheiten steigen und bis zur Auszahlung vergehen oft mehrere Monate. Als Alternative rücken tokenisierte Emissionen in den Fokus: Genussrechte oder Schuldverschreibungen können als sogenannte Security Token auf einer Blockchain begeben werden. Dabei handelt es sich um digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Kredite an Mittelständler werden teurer, die Anforderungen an Sicherheiten steigen und bis zur Auszahlung vergehen oft mehrere Monate. Als Alternative rücken tokenisierte Emissionen in den Fokus: Genussrechte oder Schuldverschreibungen können als sogenannte Security Token auf einer Blockchain begeben werden. Dabei handelt es sich um digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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