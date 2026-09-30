Chance bei Gold? | Apple: Umbruch | Carnival: Rekordzahlen | Depot: Saga gibt wieder Gas
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|Chance bei Gold? | Apple: Umbruch | Carnival: Rekordzahlen | Depot: Saga gibt wieder Gas
|Chance bei Gold? | Apple: Umbruch | Carnival: Rekordzahlen | Depot: Saga gibt wieder Ga
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|Chance bei Gold? | Apple: Umbruch | Carnival: Rekordzahlen | Depot: Saga gibt wieder Gas
|Chance bei Gold? | Apple: Umbruch | Carnival: Rekordzahlen | Depot: Saga gibt wieder Ga
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|Carnival Q3 2026 slides: record results beat guidance across all metrics
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|Carnival expects $2.24 FY 2026 EPS as 2027 capacity rises 0.5% and customer deposits reach $7.6B
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|APPLE INC
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|CARNIVAL CORPORATION LTD
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