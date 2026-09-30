Mit einem Kursgewinn von +13% gab die Carnival-Aktie am gestrigen Dienstag ein ganz starkes Lebenszeichen von sich. War die Börse so begeistert von den Quartalszahlen des weltgrößten Kreuzfahrtkonzerns und war sie es zu Recht? Unerwartet starke Zahlen Mit seinen Zahlen für das dritte Quartal (per Ende August) des Geschäftsjahres 26/27 sorgte Carnival zu Recht für sehr gute Laune an der Börse. Sie fielen sehr stark aus und übertrafen durch die Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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