Basel - Die Pax und Zünder gehen eine Partnerschaft ein, um Gründerinnen und Gründer sowie Jungunternehmen frühzeitig für die berufliche Vorsorge zu sensibilisieren. Die Zusammenarbeit verbindet das Zentralschweizer Startup-Ökosystem von Zünder mit dem Vorsorgewissen und den digitalen Lösungen der Pax. Damit erhalten Startups einen einfachen Zugang zu Information, Beratung und passenden Lösungen der beruflichen Vorsorge. Für viele Startups stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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