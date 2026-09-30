Zürich - YAPEAL wurde erneut von BILANZ und Statista als eines der drei innovativsten KMU im Schweizer Finanzsektor ausgezeichnet. Im Ranking "Top innovative Unternehmen der Schweiz 2027" belegte YAPEAL den dritten Platz unter den Finanzdienstleistungsunternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern. Das Ranking bewertet Unternehmen hinsichtlich Produktinnovation, Prozessinnovation und Innovationskultur auf der Grundlage einer Umfrage unter mehr als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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