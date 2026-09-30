London - Der Vorstand von Liontrust gibt bekannt, dass er einen Vertrag mit Hawksmoor Investment Management Limited, einer Tochtergesellschaft von Shackleton Advisers Limited, abgeschlossen hat, um das Fondsmanagement- und Modellportfolio-Geschäft von Hawksmoor Fund Management und Hawksmoor Investment Services zu übernehmen. Dafür werden eine anfängliche Barzahlung in Höhe von 6 Millionen Pfund fällig, sowie zwei bedingte Zahlungen von jeweils bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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