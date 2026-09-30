Zürich - Am Devisenmarkt haben Inflationsdaten aus der Eurozone die Gemeinschaftswährung gestützt. So stieg die Teuerung in Italien deutlich stärker an als erwartet und liegt weiter klar über dem Ziel der EZB. Zuvor war bereits die Inflation in Frankreich auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Diese Entwicklung macht eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank wahrscheinlicher. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1355 ein wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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