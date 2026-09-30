Liverpool/London - Der britische Premierminister Andy Burnham hat für künftige Verhandlungen über eine Annäherung Grossbritanniens an die EU auch den Wiedereintritt in die Europäische Union ins Spiel gebracht. Es gebe verschiedene Optionen und eine davon sei es, «den ganzen Weg zu gehen», sagte Burnham der BBC. «Wir müssen schauen, was machbar ist und was jeweils die Vor- und Nachteile wären.» Mit seiner Aussage sorgte der Premier in britischen Medien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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