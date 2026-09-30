Es ist angerichtet: Heute Abend wird Micron nach US-Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen präsentieren. Die Erwartungen an den US-Speicherchiphersteller sind enorm. Entsprechend vorsichtig agieren derzeit auch die Anleger. In den letzten Tagen bewegte sich die Aktie kaum und steht aktuell bei 1.065 US$. Doch wie geht es nun weiter? Zahlen müssen Erwartungen bestätigen Die Messlatte liegt hoch. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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