Washington überlässt die Aufsicht über Künstliche Intelligenz weitgehend den Entwicklern. Auch Jensen Huang unterzeichnete eine freiwillige Selbstverpflichtung. Aus Anlegersicht rückt dagegen die Frage in den Vordergrund, ob KI-Agenten im Unternehmensgeschäft Fuß fassen - das dürfte den Bedarf an Rechenleistung treiben.Nvidia-Papiere treten am Mittwochmittag mit 200,83 Euro praktisch auf der Stelle. Dass Konzernchef Jensen Huang in Washington ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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